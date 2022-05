Caso Henry: peritos serão ouvidos dia 1º de junho

Serão ouvidos no dia 1º de junho, a partir das 9h30, na 2ª Vara Criminal da Capital, um perito e um assistente técnico a pedido da defesa de Jairo Souza dos Santos Júnior, o Jairinho, acusado de matar o menino Henry Borel, filho de sua namorada, Monique Medeiros, também ré no processo. O caso ocorreu em março de 2021 no apartamento em que vivia o casal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A defesa de Jairinho solicitou ainda esclarecimentos ao perito oficial do processo sobre pontos como os procedimentos de reanimação do hospital e suas consequências, os mecanismos de produção das lesões de Henry e sua individualização e a datação das lesões e da morte de Henry, entre outros.

No dia 13 de junho, a partir das 9h30, será a vez do reinterrogatório de Jairinho. Monique foi dispensada a pedido de sua defesa.