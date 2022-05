Polícia prende homem que usou perfil falso para roubar e estuprar vítima

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) e militares prenderam um homem acusado de estupro e roubo, nesta terça-feira (17). Segundo as investigações, ele usou um perfil falso em rede social para marcar um encontro com a vítima e cometer o crime. O crime foi cometido na última quinta-feira (12).

De acordo com a investigação, a vítima, que é moradora de Duque de Caxias, foi a Guapimirim para encontrar com um homem que havia conhecido por meio da internet. Ao chegar ao local, porém, ela se deparou com uma pessoa diferente, já que o autor utilizava fotos de terceiros no perfil. O criminoso ameaçou a vítima e a conduziu até uma cachoeira, onde ocorreu o estupro e o roubo de um aparelho de telefone celular.

No mesmo dia, a mulher procurou a 67ª DP, que iniciou a investigação. O autor foi identificado por meio de análise de imagens de câmeras de segurança. Prontamente, a equipe da delegacia representou pela prisão dele e começou as buscas, mas o criminoso havia fugido para outro município.

Os setores de Inteligência das unidades envolvidas na captura detectaram que ele havia retornado a Guapimirim, nesta terça-feira, e foi montado um cerco à residência onde o autor estava. Ao notar a presença dos agentes, ele tentou fugir por um matagal nos fundos da casa, mas foi alcançado e preso.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão. Segundo os agentes, o homem possui diversas anotações criminais e várias condenações pela prática de roubos e estupro. Ele já havia sido preso durante cerca de 20 dias em 2019, e voltou a ser capturado no mesmo ano, permanecendo no sistema prisional até 2021. Desde 2022 ele estava em liberdade provisória, utilizando tornozeleira eletrônica.