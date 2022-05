Policiais rodoviários federais são assassinados na BR-116

Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mortos no Km 6 da BR-116, próximo ao viaduto da Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo o PRF Márcio Moura, a dupla atendia a uma ocorrência de trânsito que deixou o trânsito lento na BR-116, quando se deparou com um elemento em atitude suspeita. Durante a abordagem, os agentes entraram em embate corporal com o criminoso que roubou suas armas e disparou contra os dois.

Ainda de acordo com Moura, o assassino foi baleado por um terceiro policial à paisana, que passava pelo local no momento do ocorrido, e não resistiu aos ferimentos. Em áudio o policial relatou o ocorrido.

“Tava saindo de serviço, passando pela BR quando eu vi as motos dos dois PRF paradas. Passando pela alça do viaduto eu escutei seis, sete disparos e quando eu parei a moto vi o cara com as armas dos dois policiais. Eu desci da moto, saquei a arma e fui entre os carros. Outro policial militar parou do meu lado se identificou, ele foi para um lado eu fui para o outro, a gente atirou nele, conseguiu entrar em vias de fato e tomou as duas armas, mas infelizmente os dois policiais não resistiram. Se eu tivesse chegado um minuto antes, não tinha acontecido isso…”, relatou o agente sensibilizado.

Equipes da PRF-CE, da Polícia Militar, da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) estão no local averiguando o ocorrido. Todos os mortos tiveram seus óbitos atestados no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).