Vídeo: Helicóptero sobrevoa Vila Cruzeiro e criminosos disparam tiros

Criminosos atiraram contra um helicóptero que sobrevoava na comunidade Vila Cruzeiro, complexo da Penha, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (17). Um vídeo que está circulando pelas redes sociais mostra o momento exato dos disparos contra a aeronave.





Nas redes sociais a repercussão foi grande, diversos internautas se manifestaram. Um internauta comentou: “Depois a polícia mata, aí vão colocar a culpa no estado, dizer que o estado é genocida e vão fazer drama dizendo ser inocente, que nunca fez nada de errado. Vai entender ¨kkk (sic)”.

Moradores afirmam que comerciantes locais fecharam as portas, no momento do disparo. Não há informações de feridos. A Polícia Militar informou que segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), até o momento, não há confronto envolvendo policiais militares na região. A Polícia Civil também nega uso de helicóptero.