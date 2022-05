Preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em São Gonçalo

Com base em informações e um trabalho de inteligência, policiais civis da 73ª DP (Neves) prenderam um homem condenado pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

Ele localizado no Engenho Pequeno, São Gonçalo. Segundo as investigações, o homem também é integrante do narcotráfico de uma comunidade do município e já entrou em confronto com equipes policiais.

Após a ação, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.