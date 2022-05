Homem é preso por porte ilegal de arma no Alcântara

Um homem foi preso por porte ilegal de arma na última terça-feira (17), na Estrada Raul Veiga, no bairro do Alcântara, em São Gonçalo. A ação foi feita por policiais da Operação São Gonçalo Presente em conjunto com uma equipe da Guarda Municipal de São Gonçalo (ROMU).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando viram um casal em uma moto prata em atitude suspeita. Ao ver os agentes, o casal, por sua vez, tentou fugir. Os suspeitos foram abordados e revistados, momento na qual foi encontrada a pistola com a numeração suprimida. Também foi encontrada uma munição.

Depois disso, o condutor da moto foi detido e levado para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado em flagrante por porte de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça. A moto dele e a pistola foram apreendidas pelos policiais, assim como um aparelho celular que estava com o suspeito.