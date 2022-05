Foragido da Justiça por homicídio é preso pela DPCA de Niterói

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói recapturaram um homem condenado a seis anos de prisão por um homicídio ocorrido em 1996. Ele foi localizado com base em um trabalho de inteligência e com apoio de informações do Disque-Denúncia.

Segundo as investigações, o acusado chegou a ser capturado, em janeiro de 2008, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. No mesmo ano, ele fugiu do sistema prisional. Os agentes levantaram informações e recapturaram o criminoso. Contra ele existiam oito mandados de prisão em aberto.