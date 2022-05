Preso acusado de ameaçar atear fogo na ex-mulher e na sogra em Rio Bonito

Policiais civis da 119ª DP (Rio Bonito) prenderam um homem, de 29 anos, acusado de crimes de ameaça e tentativa de lesão corporal contra a ex-companheira e a mãe dela. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, o acusado ameaçou as vítimas por meio de mensagens enviadas por aplicativo de celular e disse que iria colocar fogo na casa com as duas dentro. Ao tomar conhecimento de que a ex-companheira havia registrado ocorrência, o autor foi até a residência dela, que não estava no imóvel, e mostrou um galão com gasolina para a mãe da vítima.

As equipes realizaram diligências e prenderam o acusado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.