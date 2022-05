Câmeras mostram o momento do sequestro de policial assassinado

Câmeras de segurança mostraram o momento exato em que o papiloscopista, Renato Couto de Mendonça, de 41 anos foi sequestrado antes de ser morto na última sexta-feira (13). Ele sofreu uma emboscada, que foi armada por três oficiais da Marinha do Brasil e o dono de um ferro-velho, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu após o policial civil achar seus pertences no ferro-velho clandestino.

Nas imagens é possível ver que existe uma van estacionada perto do ferro-velho e três homens estão tentando levantar Renato. Os homens em questão, são o sargento da Marinha Bruno Santos de Lima, o cabo Daris Fidelis Motta e o último, o terceiro-sargento Manoel Vitor Silva Soares. Todos os três foram presos e indiciados por homicídio qualificado e também ocultação de cadáver. No vídeo, um deles aparece usando um colete balístico.

As imagens ainda mostram que Renato tentou se livrar dos seus sequestradores a todo momento. Logo depois, um quarto homem aparece, este seria Lourival Ferreira de Lima, o dono do ferro-velho clandestino e também pai de Bruno. Eles então conseguem levar Renato para dentro da van e em seguida eles deixam o local.

Renato Couto de Mendonça foi baleado três vezes, depois foi jogado de uma ponte, na altura de Japeri, Baixada Fluminense. Seu corpo foi achado na segunda-feira (16), no Rio Guandu e foi sepultado nesta terça-feira (17).

Uma ação de limpeza realizada no ferro-velho ajudou os policiais a encontrarem fardas de fuzileiros navais no local, que eram pertencentes a Bruno e Lourival. A operação foi feita pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), com apoio da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e a 18ª DP (Praça dos Bandeirantes). O local vai ser demolido.