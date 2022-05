PM faz operação contra o tráfico na Candoza; confronto deixa 3 mortos

Uma operação conjunta entre policiais do Gat 1ª Cia e militares da P2 contra o tráfico de drogas na Vila Candoza, no Complexo do Jóquei, em São Gonçalo, apreendeu armas e drogas na manhã desta terça-feira (17). Houve confronto e, na ação, três suspeitos morreram, um deles ainda no local; e dois foram baleados. Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e permanecerão sob custódia.

Outros dois suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos. Eles foram levados, com o material apreendido, para a Central de Flagrantes da 73ªDP (Neves).

Com os suspeitos, os militares apreenderam três pistolas, um fuzil .556, três rádios comunicadores e farta quantidade de drogas.