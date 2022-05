Donos de empresa são detidos por crime ambiental em Maricá

Policiais do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) detiveram dois homens que seriam donos de uma empresa de reciclagem, sob suspeita de cometeram crimes ambientais. O flagrante ocorreu na manhã desta terça-feira (17), na RJ-106, em Maricá.

Segundo informações, os agentes da 6° Unidade de Policiamento Ambiental (6° UPAM) foram até o local após determinação do comando do CPAm para checar uma denúncia de poluição às margens da RJ-106. Ao chegarem, os policiais perceberam que se tratava de uma empresa de reciclagem, onde foram atendidos por dois sócios que seriam responsáveis pelo estabelecimento. Os policiais, então, pediram que as licenças e autorizações dos donos da empresa fossem apresentadas, mas os acusados afirmaram não possuir tais documentos.

Após fiscalizar o local, os agentes constataram que o material de reciclagem estava em contato direto com o solo, além de que haviam diversas embalagens plásticas com água parada, podendo atrair mosquitos e causar doenças, como a dengue. Foram encontradas ainda vasilhames com óleo de cozinha exposto e outros 200 vasilhames de um produto biológico de venda proibida ao público, que estavam sendo comercializados a R$ 15, cada.

O flagrante ocorreu na RJ-106 | Foto: Divulgação

O material foi apreendido e encaminhado para a 82ªDP (Maricá), aonde o caso foi registrado.