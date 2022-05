Policiais Militares da 1ªUPP/Providência com ajuda do WhatsApp dos Procurados prenderam foragido da Justiça no Centro do Rio

Policiais Militares da 1ª Unidade de Polícia Pacificadora – 1ª UPP/5º BPM/Providência – da Coordenadoria de Polícia Pacificadora – CPP – com ajuda do WhatsApp do Portal dos Procurados (98849-6099), prenderam na noite desta segunda-feira (16), por volta das 21:00h, o criminoso foragido da Justiça, Alexsandro Fernandes da Silva, vulgo “Carequinha”, de 44 anos.

Após receberem a informação da possível localização do criminoso, policiais militares do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade – GTPP III - tiveram a atenção voltada para um grupo de homens em fundada suspeita na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio. No momento da aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, porém a equipe efetuou o cerco e conseguiu fazer a busca pessoal e consulta dos dados de todos os que ali estavam.

Dentre esses, estava o criminoso “Carequinha”, que tentou fugir, mas fora alcançado pelos policiais. Efetuada a busca pessoal e verificação de seus documentos junto ao Núcleo de Inteligência da 1ª UPPT, foi constatado que no Sistema de Identificação Criminal da unidade, havia dezessete anotações criminais entre os anos de 1997 e 2021, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Homicídio Qualificado, Roubo Majorado.

Constam vinte e cinco passagens pelo Sistema Prisional, entre 1997 e 2018, por Evasão, Liberdade Condicional, Recaptura, Alvará de Soltura. Pelo Sistema de Cadastramento de Mandados de Prisão – Polinter – constava um mandado de prisão, expedido pela 5ª Vara Criminal da Capital, número: 0096668-93.2021.8.19.0001.01.0001-04, pelo crime de Roubo (Art. 157 - Cp); Prisão em flagrante, com Pedido de Prisão Preventiva.

A ocorrência foi conduzida a 5ª DP – Mem de Sá – onde foi cumprido o Mandado de Prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis, inocentes ou agentes do Estado.

