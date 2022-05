Dupla que roubava adolescentes em Madureira é presa

Dois homens, acusados de praticar diversos roubos e extorsões a adolescentes em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram presos em flagrante, na noite desta segunda-feira(15).

Policiais civis do Núcleo de Roubos e Furtos da 29°DP (Madureira), através de informações de inteligência, descobriram que desde março a dupla abordava estudantes perguntando se eles eram do Morro da Serrinha e, diante das negativas, eles ameaçavam os jovens de morte.

Os criminosos diziam que as vítimas se pareciam com um integrante do tráfico de drogas da comunidade que teria sumido com o armamento do tráfico. A dupla, então, roubava objetos de valor e obrigava os adolescentes a ligarem para os pais para pedir transferências em dinheiro.

Os homens foram capturados em flagrante no momento em que abordavam um jovem de 16 anos no Viaduto Negrão de Lima. Os criminosos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.