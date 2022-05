Polícia recaptura acusado de cometer cem estupros

Wanderson Alves Carvalho, o Dentinho, acusado de cometer cerca de 100 estupros, foi recapturado pela polícia no último domingo (15), em Belém, no Pará. No total, ele possui mais de 196 anos de reclusão pelos crimes cometidos.

Dentinho estava foragido há mais cinco meses do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. É a segunda vez que o criminoso foge do local - a primeira aconteceu em 2004. A polícia está investigando a causa da fuga de Wanderson.