Portal dos Procurados pede informações sobre quarta envolvida na morte de idosa no Rio

O Portal dos Procurados divulga nesta segunda-feira (16), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros -DDPA – a fim obter informações que levem à prisão da criminosa Diana Regina dos Santos Simões, vulgo “Dill”, de 32 anos. Ela é a quarta integrante da quadrilha que sequestrou, roubou e dopou Sônia Maria Pilar da Costa, de 79 anos, em outubro de 2020. Ela acabou morrendo e foi enterrada com outro nome. Diana que já é considerada foragida da Justiça, possui uma tatuagem no ombro direito escrito “Márcio”.

Professora aposentada, a idosa era descendente de portugueses e morava em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Dona de 20 de imóveis e também herdeira de uma quinta – uma propriedade rural em Portugal –, ela tinha ao menos R$ 5 milhões no banco, além de dinheiro de aluguéis guardado em um cofre em casa.

Uma das envolvidas no crime, conseguiu se aproximar de Sônia. A amizade aparentemente desinteressada escondia o início de um golpe muito bem planejado por uma quadrilha especialista em enganar e roubar idosos que vivem sozinhos e são ricos. Para chegar ao dinheiro, os criminosos precisavam controlar a idosa, e ela passou a ser dopada.

Em um contato para fazer um aluguel, a vítima chegou a passar mal, e foi levada para um hospital. Na volta para casa, Sônia contou que lembrava de ter assinado uns papéis, mas não soube dizer quais. Pouco tempo depois, os vizinhos não a viram mais. Ela desapareceu deixando para trás a casa e os negócios, como nunca tinha feito antes. Mas a cobrança dos aluguéis não parou.

Os criminosos a tiraram de casa e a levaram para um apartamento em Copacabana. Os investigadores afirmam que ela ficou em cárcere privado, sendo dopada diariamente por pelo menos por três semanas e acabou morrendo. A quadrilha preparou então uma última farsa para tentar esconder a morte dela. A polícia suspeita que a idosa não aguentou tantos remédios que a mantinham drogada. Para ocultar o corpo, os criminosos enterraram Sônia com outro nome no Cemitério do Caju, Zona Norte. Uma exumação comprovou se tratar do corpo de Sônia.

Três integrantes da quadrilha já haviam sido presos. Danielle Esteves de Pinho e Andrea da Silva Cristina, além do advogado José Pinto Soares de Andrade. Contra Diana Regina, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 41ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Extorsão (Art. 158 - CP), §3° N/F Concurso de Pessoas (Arts. 29 a 31 - Cp) E Crime Continuado (Art. 71 - Cp).

Danielle Esteves conseguiu a revogação da prisão preventiva e está em liberdade.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Diana Regina, nos seguintes canais de atendimento:

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177