PM prende homens ligados ao grupo do miliciano Tandera

Policiais Militares da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar – 8ª DPJM – com colaboração do WhatsApp dos Portal dos Procurados do Disque Denúncia (98849-6099), prenderam na manhã desta segunda-feira (16), dois homens ligados ao grupo de narcomilicianos, chefiado pelo criminoso Danilo Dias Lima, o Tandera.

Após receber a informações da possível localização dos suspeitos, os agentes foram a até o Condomínio Paradiso, localizado na Estrada do Mato Grosso, em Campo Alegre, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e conseguiram localizar e prender os dois homens, ainda dormindo. 0s mesmos afirmaram fazer parte da milícia do Tandera, sendo integrantes do Gat do Sombra (termo utilizado para denominar uma grupo dentro da milícia). No local foram apreendidos uma Pistola Calibre 9.mm, 01 granada, dois telefones, munição e equipamentos e fardamentos diversos.

Os dois presos e material apreendidos foram levados para 52ª DP – Nova Iguaçu -, onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso. Os detentos serão encaminhados para unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça, e responderam pelo crime de Organização Criminosa – Artigo 228ª do Código Penal.

