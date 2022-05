Confronto no Morro dos Macacos chega ao sexto dia

Na madrugada desta última segunda-feira,16, moradores da região do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, tiveram mais uma noite de terror. Há seis dias, criminosos do Morro São João, do Engenho Novo, disputam o controle dos pontos estratégicos para tráficos de drogas na região.

O Batalhão de Operação Especiais (Bope) passou o sábado (14) em operação na comunidade. No entanto, no neste último domingo (15), não houve movimentação por parte da polícia na região. Segundo moradores, isso teria favorecido o reinício dos confrontos entre criminoso.

Os moradores que vivem em meio ao fogo cruzado afirmam estão aterrorizados e não sabem mais o que fazer. Na quinta-feira, 12, um catador foi atingido por um tiro na perna e acabou morrendo porque as equipes de socorro não conseguiram entrar na comunidade. Este cenário se repete também na educação, isso porque, as aulas nas escolas municipais tiveram suas atividades suspensas sem previsão de retorno.

A Polícia Militar (PM) informou que nesta manhã (16), foi enviado um helicóptero da corporação para sobrevoar a região.