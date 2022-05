Dois jovens são baleados em bairros diferentes de São Gonçalo

Uma adolescente de 16 anos e um rapaz de 19 anos, deram entrada no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, após serem baleados entre a tarde e domingo e madrugada desta segunda-feira. Os casos aconteceram nos bairros Colubandê e Mutuá.

No primeiro caso os agentes foram acionados para comparecer ao Heat onde um jovem, de 19 anos, havia dado entrada com ferimento no braço. Lá, os agentes confirmaram a informação, mas a vítima não informou onde foi baleada e nem em que circunstâncias. O jovem continua internado e seu estado de saúde não foi informado.

O segundo caso aconteceu no Mutuá. De acordo com a PM, a equipe trafegava pela Avenida Paula Lemos com Estrada da Conceição, quando avistaram uma moto XRE, cor vermelha, com dois suspeitos. Os agentes tentaram abordá-los e foram atacados a tiros.

Houve confronto e após o cessar fogo eles viram uma adolescente ferida. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Segundo informações, ela está com ferimento na coxa. A adolescente não corre risco de morte.

Os dois casos foram registrados na 74ª DP ( Alcântara).