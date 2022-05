Itaboraí Presente prende 3 e apreende drogas em Ampliação

Policiais do Itaboraí Presente em conjunto com o 35°BPM prenderam, ontem (13), três homens por Tráfico Armado, Associação ao Tráfico Armado e Resistência no bairro da Ampliação.

Os agentes estavam em patrulhamento, quando foram abordar um veículo suspeito e os criminosos atiraram e tentaram fugir. Após um cerco, eles foram presos e conduzidos para a 71ªDP.

A equipe apreendeu 1.048 pinos de cocaína, 773 pinos de crack, 349 pedras de crack, uma escopeta, duas pistolas, uma arma de fogo, 3 munições calibre 12, 3 munições calibre 40, 2 munições calibre 45, 54 munições 9mm, uma granada e um carro.