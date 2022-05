Empresa de internet denúncia ameaças de traficantes em Tanguá

Uma empresa de internet que presta serviço em Tanguá denunciou, através das redes sociais, na noite desta sexta-feira (13), que um de seus funcionários sofreu ameaças de quatro traficantes no bairro da Vila Cortes, por volta das 17h.

Segundo o comunicado da empresa, os traficantes fotografaram os documentos do funcionário para possíveis ameaças e ainda roubaram uma escada. Ainda de acordo com o texto na rede social, os criminosos, em tom de ameaça, avisaram que a provedora de internet tem até a segunda-feira (16) para acertar o “pagamento” mensal para atender qualquer lugar em Tanguá. Em caso de recusa, eles terão os carros incendiados e terão que arcar com represálias diretas aos funcionários.

Os traficantes prometeram ao funcionário que Tanguá terá apenas um provedor diretamente ligado ao tráfico de drogas.

A empresa, que não descarta ter sua rede sabotada, provocando interrupção do sinal de internet em Tanguá, anunciou que suspenderá momentaneamente as atividades e manutenção no município. "Iremos suspender momentaneamente as atividades de ativação e manutenção na cidade até termos o posicionamento das autoridades quanto a segurança de nossos funcionários e patrimônio", informou.

Na segunda-feira (16), a empresa vai procurar as Polícias Civil e Militar, além da Prefeitura de Tanguá para comunicar o fato.