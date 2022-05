Polícia prende foragido da Justiça no Recreio dos Bandeirantes

Em ação coordenada pelo Diretor da Divisão de Busca e Recaptura, Policiais Penais da RECAP/SEAP em ação conjunta com a 22ª DP (Penha), após informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na manhã desta sexta-feira (13), na Rua Treze, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, o criminoso foragido da Justiça, Marcos Vinicius Campos Barbosa Reis, de 31 anos.

Contra Marcos, constava um mandado de prisão condenatória, de seis anos de reclusão em regime fechado, pelos crimes de Roubo Majorado e Violação Sexual Mediante Fraude, cometidos no dia 10 de junho de 2011, na saída de uma famosa casa de show no município de São João de Meriti, quando Marcos Vinicius, e mais dois comparsas, roubaram um aparelho de telefonia celular e R$ 27,00 em espécie, pertencentes à vítima, além de praticar atos libidinosos, utilizando meios que impedissem a livre manifestação de vontade da vítima.

Marcos Vinicius era o único dos participantes do crime que ainda não havia sido preso e estava foragido desde 2019, sendo um caso de repercussão na mídia à época do crime.

Após ser dada voz de prisão, o criminoso foi conduzido à 22ª DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.