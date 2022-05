Casal ucraniano é vítima de bandidos na Zona Sul do Rio

Um casal de turistas ucranianos foi assaltado, na noite desta quinta-feira (12) no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Militar, logo após o ocorrido, o casal foi auxiliado por equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e o homem, que sofreu um ferimento por arma branca, encaminhado para a UPA de Copacabana, onde foi atendido.

Ainda de acordo com a PM, os policiais realizaram rondas no local em busca dos envolvidos e intensificaram o policiamento na região.