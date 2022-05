Homem é preso após tentar matar mulher com faca

Agentes da 145ª DP (São João da Barra), com apoio de policiais militares, prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (11/05), um homem por tentativa de feminicídio. Ele foi capturado na localidade de Palacete, distrito daquele município.

Tão logo os policiais foram comunicados do fato, as equipes se deslocaram ao local e deram voz de prisão ao criminoso, que foi detido por populares. Na casa da vítima, foi encontrada a arma utilizada no crime, uma faca do tipo peixeira.

Segundo informações colhidas pelos agentes, o autor era amigo da família da vítima. Ela foi atacada no interior da residência e conseguiu reagir. A mulher apresentava diversas lesões no rosto e no pescoço.

O homem foi conduzido à delegacia para procedimentos de praxe. Após formalização da prisão, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.