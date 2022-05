DH investiga duplo homicídio no Morro do Estado, em Niterói

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam a execução de dois homens, na noite desta quinta-feira (12), no acesso ao Morro do Estado, no Centro de Niterói.

Os corpos, que possuíam diversas marcas de tiros, estavam próximos de lixeiras, na Rua Padre Anchieta.

A dupla não possuía documentos, portanto não foram identificados. No local também não foram encontrados testemunhas que ajudassem a identificar os autores do crime.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.