BPRv prende homem com 1 kg de pasta de cocaína em Rio Bonito

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam um homem com um quilo de pasta base de cocaína na RJ-124, em Rio Bonito, na última quarta-feira (11). O acusado foi preso dentro de um carro, ele estava em uma viagem de aplicativo e o motorista do veículo não sabia da droga. O preso foi autuado por tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado já havia sido preso anteriormente por roubo e foi liberado da prisão há pouco tempo. Ele estava em liberdade condicional. O homem pediu um carro de aplicativo para a comunidade do Tangará, na Região dos Lagos, para onde levaria a droga. No entanto, ele foi abordado pelos policiais, que acharam o carro suspeito, na rodovia durante uma ação de rotina. Após serem parados, os ocupantes do carro foram revistados.

O homem foi levado para a 119ª DP (Rio Bonito), onde foi autuado em flagrante. Lá, ele confessou o crime e contou que pegou o entorpecente em Resende, no Rio de Janeiro. Para entregar a droga em Cabo Frio, ele receberia R$ 400.