Homem agride motorista e quebra vidros do BRT no Rio

Um homem foi flagrado agredindo um motorista de BRT e quebrando vidros da janela do ônibus com chutes na noite de quinta-feira n (12), no terminal Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

As agressões foram confirmadas pela Mobi-Rio. Segundo informações, o homem teria se revoltado após a porta abrir automaticamente e machucar o seu rosto.

Essa não é a primeira vez que incidentes como este acontece no BRT. O caso foi encaminhado para a delegacia da área.