Homens são presos com drogas em comunidade de Inoã

Dois homens foram presos com drogas na última quinta-feira (12) na Comunidade do Risca Faca, em Inoã, distrito de Maricá. Traficantes locais ainda iniciaram um confronto armado com os agentes.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes descobriram, por meio de uma denúncia, que alguns homens que atiraram contra a guarnição estavam escondidos em uma casa pela região. Eles, então, se dirigiram até o local e foram recebidos por diversos tiros, revidando a ação e iniciando um confronto armado entre os grupos. Depois do cessar fogo, dois traficantes foram presos com drogas e dois rádios transmissores.

O caso foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá) e, em seguida, para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde os homens foram presos e as drogas serão contabilizadas.