Receptadores são detidos por policiais da delegacia de Icaraí

Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (11/05), um homem por receptação. Na ação, um menor foi apreendido por fato análogo ao mesmo crime. Eles foram capturados no Campo de São Bento, no bairro de Icaraí, em Niterói, após levantamento de informações de inteligência.

Segundo os agentes, com a dupla foram apreendidos bens furtados de uma residência no dia anterior. As investigações deste fato estão em andamento na unidade.

Após os procedimentos de praxe na delegacia, os detidos foram apresentados à Justiça.