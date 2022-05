DPCA de Niterói prende foragido da justiça por homicídio

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-Niterói), munidos de dados de investigação do Setor de Inteligência e com informações passadas pelo Disque-Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (12), o criminoso foragido da Justiça, Pedro Anísio da Silva, de 57 anos.

Após os agentes receberem a informação de sua localização, foram até a Rua Bacanga, em Irajá, Zona Norte Rio, e depois de intenso monitoramento, conseguiram localizar e capturar o foragido da justiça em sua residência, onde não apresentou resistência no ato da prisão.

Ele estava condenado a pena de seis anos de detenção pelo crime de Homicídio (Artigo 121, Caput, do Código Penal) consumado em agosto de 1996. Em razão do cometimento do crime, Pedro Anísio foi capturado em janeiro de 2008 por força do Mandado de Prisão Preventiva emitido pela 4ª Vara Criminal da Capital. No entanto, ainda em setembro de 2008, o criminoso se evadiu do Sistema Prisional.

Contra Pedro Anísio, havia 08 (oito) Mandados de Prisão expedidos pela VEP - Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital.

Após a recaptura, o criminoso foi conduzido para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-Niterói), onde foram cumpridos os mandados de prisão e tomada as medidas cabíveis sobre o caso. O preso será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça, a fim de poder cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.