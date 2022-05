PM recupera veículos e apreende espada e pistola na Ilha do Governador

Policiais do 17ºBPM (Ilha do Governador) e unidades do Comando de Operações Especiais (COE) realizaram, nesta quinta (12), uma operação na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

Policiais militares do 17ºBPM, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuaram nas comunidades Morro do Dendê, Guarabu, Praia da Rosa e Querosene.

As equipes apreenderam uma espada, recuperaram 10 veículos e desobstruíram 14 pontos de barricadas. Policiais militares e os cães farejadores do BAC apreenderam uma pistola, carregador e munições. Ocorrências encaminhadas para a 37ª DP.