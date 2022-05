Brasileira presa com 15,5kg de cocaína na Tailândia é condenada

Presa por tráfico de drogas na Tailândia, a brasileira Mary Hellen Coelho Silva, de 21 anos, foi condenada a nove anos e seis meses de prisão, nesta quarta-feira (11). A informação foi divulgada por Kaelly Cavoli Moreira, advogada da jovem.

Segundo a magistrada, a condenação só foi divulgada pelo consulado tailandês nesta quinta-feira (12). Ainda de acordo com ela, a pena de Mary Hellen foi dividida em dois anos por crime civil e sete anos e seis meses por crime penal. A defesa da jovem aguarda uma cópia do processo para planejar seus próximos passos.

“Nós estamos na contramão de penas desumanas”, afirmou a advogada em vídeo no Instagram. “A minha alegria é que é uma pena possível de se considerar um pedido de extradição”, concluiu Kaelly.

Natural de Pouso Alegre, Minas Gerais, Mary Hellen Coelho Silva, foi presa junto com dois outros brasileiros ao desembarcar com 15,5kg de cocaína em Bangkok, capital da Tailândia, no dia 14 de fevereiro. O país do sudeste asiático é um dos poucos no mundo onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte.