Polícia Civil deflagra operação contra receptação de energia por milícias

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) iniciaram, nesta terça-feira (10), mais uma etapa do Cidade Integrada, programa do Governo do Estado de retomada de territórios.

A ação teve como objetivo cumprir 26 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais, residências e endereços ligados à milícia que fizeram ligações clandestinas de energia nas comunidades da Muzema e em Rio das Pedras, na Zona Oeste.

As investigações indicaram que milicianos fomentam o crime e recebem vantagem financeira indevida dos proprietários dos imóveis, que são obrigados a repassar os valores ao grupo criminoso.

A ação contou com apoio da concessionária de energia elétrica que atua nas regiões.