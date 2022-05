Inoã: Homem é baleado durante confronto entre criminosos e policiais

Um morador que acabou sendo baleado durante tiroteio que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 11 na comunidade do Risca Faca em Inoã, segue internado em estado grave no hospital.

De acordo com as informações, o homem que levou dois tiros na perna e dois na barriga,passou por cirurgia e precisou ser entubado. De acordo com as informações do hospital o estado de saúde da vítima é grave.

Bruno Mendes de 32 anos, estava saindo de casa para trabalhar, quando foi surpreendido por um confronto entre criminosos e os policiais, em meio fogo cruzado o morador acabou sendo atingido e precisou ser socorrido.

A vitima recebeu ajuda de comerciantes que testemunharam tudo, Bruno foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã. Chegando lá o paciente foi encaminhado para o hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, onde precisou passar por uma cirurgia de emergência.

O estado de saúde ainda é grave, ele segue entubado e continua em observação