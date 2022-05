Policial civil é baleado durante ação para prender foragido da Justiça

Um policial civil da 126ª DP (Cabo Frio), que realizava uma ação de prisão de foragidos no Rio, foi baleado durante um confronto com criminosos na Cidade Alta, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (10). O estado de saúde dele é considerado estável no momento.

Segundo informações da PCERJ, os agentes estavam procurando um foragido quando começaram a ser alvos de tiros de criminosos ainda dentro da viatura. O policial em questão foi baleado na perna. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho.

Atualmente, ele está em um hospital particular no Méier e segue em observação. O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que busca identificar os acusados do confronto.