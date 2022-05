PRF apreende 10 tabletes de cocaína em ônibus na BR-116

Na noite desta quarta-feira, dia 11, policiais rodoviários federais, em fiscalização de combate ao crime, no km 227 da rodovia Presidente Dutra, BR-116, apreenderam 10 tabletes de cocaína que estavam com uma mulher em um ônibus.

A passageira, que levava a droga em uma bolsa no interior do veículo, informou aos policiais que pegou a cocaína em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e entregaria a um desconhecido no terminal rodoviário de Niterói, no estado do Rio de Janeiro.

A mulher, que viajava com seu filho menor de idade, foi encaminhada, junto com a droga, à Polícia Civil para registro da ocorrência.