Homem é preso após tentar matar o próprio tio a pauladas

Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (10/05), um homem que golpeou o próprio tio, de 70 anos, com um pedaço de madeira e tentou matá-lo.

De acordo com os agentes, o autor foi encontrado próximo ao local do crime. A vítima, com lesão evidente na cabeça, foi medicada e fez exame de corpo de delito. O acusado responderá por tentativa de homicídio.