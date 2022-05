Polícia busca informações da morte do Inspetor da Policia Civil do Rio

O Portal dos Procurados divulgou nesta quarta-feira (11), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital – DHC – a fim de obter informações que levem a identificação e prisão dos envolvidos na morte do Inspetor da Policia Civil João Joel de Araújo, de 41 anos.

Lotado na 12ªDP – Copacabana – ele foi morto a tiros, na manhã desta quarta-feira (11), na Estrada da Grota Funda, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio na região. No local, os policiais encontraram o agente morto.

Segundo informações o veículo que a vítima estava ao ser abordado, está com ao menos cinco marcas de tiros. O corpo de João Joel foi encontrado ao lado do carro.

A área foi isolada e a perícia foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital – DHC - que agora buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas na região que possam ajudar a identificar os autores do crime.

Com a morte do Inspetor da PC João Joel sobe para 18 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro. Sendo 12 da Policia Militar; 02 da Policia Civil; 01 Policial Penal/SEAP; 01 Degase, 01 Suboficial da Marinha do Brasil e 01 Guarda Municipal.

Disque Denúncia recebe informações sobre a identificação e localização dos envolvidos na morte do Policial Civil, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.

A DHC está encarregada do caso e do inquérito criminal.