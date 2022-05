Policiais detém homem que tentou comprar comida com notas falsas

Policiais da Operação São Gonçalo Presente detiveram um homem, de 21 anos, que estava tentando comprar alimentos em um estabelecimento com notas falsas na última terça-feira (10), na Rua Doutor Alberto Torres, no Vila Lage, em São Gonçalo. Ele foi autuado pelo crime de estelionato e foi liberado após prestar esclarecimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando foram informados por pessoas que passavam pelo local que um homem estava tentando comprar comida com notas falsas em um estabelecimento da área. Os policiais, então, encontraram o acusado e o abordaram, o revistando. Com ele, foram encontradas 3 notas de R$ 100 aparentemente falsas. O dono do estabelecimento confirmou que o acusado tentou passar as notas no local buscando comprar a comida.

O homem e o dinheiro falso foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), sendo encaminhados em seguida para a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários Policial Federal (DELEFAZ/RJ), onde as notas foram levadas para a perícia. Como o caso era de falsificação grosseira, o acusado foi autuado na 73ª DP (Neves), ouvido e liberado, se comprometendo a comparecer em juízo.