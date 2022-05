Polícia investiga se corpo dentro de carro em Tribobó é de sargento da Marinha

A polícia investiga se um corpo encontrado no porta-malas de um Fiat Mob nesta quarta-feira (11) é de um sargento da Marinha de 39 anos. Ele foi encontrado já sem vida, com o corpo repleto de marcas de tiro, e com os braços amarrados. A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) periciou o carro e deve agora buscar entender quem assassinou a vítima e por qual motivo. Traficantes podem estar envolvidos no caso.

De acordo com a Polícia, foi encontrado com a vítima o registro de sua pistola no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), o banco de dados com o cadastro das armas registradas no Exército Brasileiro, mas a arma do sargento não foi encontrada pelos policiais na cena do crime. O cadáver foi deixado na Rua Expedicionário Clóvis da Cunha Paz e Castro, em Tribobó, e foi encontrado nesta manhã por moradores que passavam pelo local. Eles acionaram policiais do 7° BPM (São Gonçalo) que foram verificar o caso, chamando, por sua vez, os da DHNSG.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde será liberado para sepultamento.