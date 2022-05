Familiares de menina atropelada em Vista Alegre realizam ato pedindo Justiça; vídeo!

Amigos, vizinhos e familiares da menina Miriã Quintanilha dos Santos, de 10 anos, morta após ser atropelada, no dia 05 deste mês, na Rua Alzira Vargas, em Vista Alegre, realizaram, na manhã desta quinta-feira (11), uma manifestação pacífica próximo ao local do fato.

O ato, segundo familiares, foi para pedir providências em relação a pista e para cobrar avanços nas investigações.

"Estamos aqui pedindo ajuda para que isso não aconteça com mais ninguém. O que aconteceu com a Miriã, pode acontecer com qualquer outro. Pois os carros passam por aqui 'voados', sem respeitar nada, e foi exatamente isso que aconteceu. O carro passou em alta velocidade, na contra mão, pegou minha filha no meio-fio e não prestou socorro", contou Gisele Quintanilha, mãe da pequena.

Miriã não estava sozinha | Foto: Filipe Aguiar





Gisele acrescentou ainda que, ao contrário do que disseram, Miriã não estava sozinha. "Ela estava com minha irmã. Estava parada próximo ao meio fio esperando o tio para atravessar. Quando as imagens foram encontradas, todos vão ver que ela não atravessou, não fez nada sozinha. Estão julgando minha irmã, mas ela não largou a sobrinha. Ela sempre cuidou, ela é mãe também", desabou.

Familiares se emocionaram durante o ato | Foto: Filipe Aguiar





Bruna Quintanilha, tia de Miriãn, que estava no momento do atropelamento, contou sobre as investigações. "A polícia já pegou algumas imagens. Já viram que o carro estava em alta velocidade e que não socorreu. Mas, ainda não conseguiram identificar. Nada vai trazer ela de volta, mas queremos justiça pela nossa princesa".

Ato reuniu muitas pessoas | Foto: Filipe Aguiar





Muito abalada, a avó de Miriãn, dona Ivonete dos Santos, clamou por ajuda "Tudo que acontece é com a permissão de Deus. Ele permitiu que ela se fosse. Mas, não podemos deixar que o culpado não pague. A gente precisa de alguma providência nessa pista, algo precisa ser feito ", clamou.

O caso

Miriã Quintanilha dos Santos, de 10 anos, teve seus sonhos interrompidos após morrer atropelada na noite da última quinta-feira (05) enquanto estava com os tios e primos indo para o Laranjal, em São Gonçalo, onde passaria o resto da noite na casa da tia.

Miriã morava em Jacarepaguá com a mãe, mas veio para São Gonçalo ficar com a avó e a tia. Ela passaria a quinta (5) com a tia e na sexta (6) se encontraria com a avó, que é professora, e juntas elas participariam de uma festinha de Dia das Mães.

Menina sonhava em ser dançaria | Foto: Divulgação





A menina era alegre, brincalhona, estudiosa e ligada à família e, como qualquer criança, brincava de influencer fazendo dancinhas na internet.A polícia

segue investigando o caso e buscando informações que identifiquem o culpado pelo crime.