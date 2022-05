Homem é preso após roubar vítima com faca na Praia de Icaraí

Um homem foi preso em flagrante no final da noite desta terça-feira (10), após assaltar uma mulher na orla da Praia de Icaraí, no bairro de mesmo nome, em Niterói. O criminoso estava bastante alterado e precisou ser contido pelos agentes do Programa Niterói Presente.

Segundo os policiais, eles receberam a informação do roubo e de imediato foi realizado um cerco. O suspeito foi capturado no encontro das Ruas Miguel de Frias com Moreira César. Com ele, conforme os agentes, foi apreendida uma faca, um celular e um cartão de crédito.

Faca utilizada no crime | Foto: Divulgação

A vítima foi localizada e na delegacia reconheceu o suspeito. O homem acabou preso por roubo. O caso foi registrado na 77ª (Icaraí).