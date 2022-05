Niterói presente apreende motocicletas irregulares

Duas motocicletas foram apreendidas por agentes do Programa Niterói Presente em diferentes ações nesta terça-feira (10), no Fonseca.

De acordo com os agentes da Niterói Presente, eles estavam em patrulhamento de rotina pela Travessa São José com Viçoso Jardim, quando viram um indivíduo em atitude suspeita no local e resolveram abordá-lo. Durante verificação no veículo, os agentes notaram que havia divergências entre o chassi e o motor. Em consulta na 78ª DP (Fonseca), foi verificado que a motocicleta constava como sendo roubada. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à 76ª DP (Centro).

Ocorrências foram registradas na 76ª DP | Foto: Divulgação

Ainda na noite de ontem (10), outra motocicleta foi apreendida na Rua Doutor March. O veículo tinha as mesmas características da primeira apreensão e figurava também como produto de roubo. O caso foi registrado na Central de Flagrantes (76ª DP).