PM prende suspeitos de envolvimento com a Milicia do Bateau Mouche

Policiais Militares da 8º Delegacia de Polícia Judiciária Militar – 8º DPJM – com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta terça-feira (10), três homens suspeitos de pertenceram a um grupo paramilitar que age na Comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os agentes da Polícia Judiciaria, após receberem a informação de que um grupo de milicianos, estariam realizando o recolhimento de taxas segurança irregular de moradores do local, foram até a Rua Um, e conseguiram localizar e prender Y.B.C, R.S.M e E.E.O.S, de posse de farto material bélico, um veículo de procedência duvidosa e dinheiro.

No local foram apreendidos os seguintes materiais:

-01 Pistola, marca Glock , cal. 9mm (numeração suprimida).

- 01 carregador

- 27 munições calibre 9mm

- 01 fuzil 7.62

- 02 carregadores

- 39 munições 7.62

- 01 AK 47

- 02 carregadores

- 76 munições 5.56

- 01 aparelho celular de marca MOTOROLA

- 01 aparelho celular da marca Samsung

- 01 um veículo marca Hyundai modelo Creta, placa GHM 5187

E dinheiro em espécie, proveniente da cobrança irregular

Os três suspeitos e o material apreendidos, foram encaminhados para 32ª DP – Taquara/ Central de Flagrante), para apreciação da Autoridade Policial da distrital. Os presos serão encaminhados para unidade prisional da SEAP, onde ficarão à disposição da Justiça. Eles vão responder pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo Uso Restrito e Milicia Armada.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.