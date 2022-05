Foragido da Justiça de Goiás é preso em Copacabana

Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise – SIA – da Coordenadoria de Polícia Pacificadora – CPP - através de Dados de Inteligência, e colaboração do WhatsApp dos Portal dos Procurados do Disque Denúncia (98849-6099), prenderam na tarde desta terça-feira (10), o criminoso foragido da Justiça do Estado de Goiás, Alisson Júnior Matos Pereira, vulgo “Alison”, de 27 anos.

Natural da cidade de Luziânia/GO, ele é acusado de pertencer a uma quadrilha de Roubos a Estabelecimentos Comerciais no estado do Espírito Santo/ES, e estava foragido desde 2019. O criminoso responde na Justiça a três processos naquele estado pelos crimes de Roubos e Tráfico der Drogas.

Após cometer seus crimes, ele fugiu para a Europa onde passou a residir até abril deste ano, quando desembarcou no Rio de Janeiro e passou a ser monitorado pela PMERJ e PM/GO, através da SIA/CPP e da CPE- Anápolis/GO.

Os agentes através de trabalho de inteligência e com informações de sua possível localização, montaram uma operação de inteligência, nesta terça (10), e conseguiram localizar e capturar o criminoso, quando estava a caminho de um Hotel na Orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio, após o visitar diversos pontos turísticos na capital.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, número 0142678-42.2019.8.09.0100.01.0001-01, expedido pela 2ª Vara Criminal (Crimes em Geral) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com Tipificação Penal: Roubo Majorado - Lei: 2848, Artigo 157, § 2º, II, com pedido de Prisão Preventiva, oriundo da Comarca de Luziânia, no Estado de Goiás.

A ocorrência foi conduzida a 19ª DP – Tijuca – onde foi cumprido o Mandado de Prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 36 criminosos monitorados e presos e 2 armas aprendida no ano de 2022.

