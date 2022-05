Ex-companheiro de MC Marcelly é transferido para Bangu 1

Francimar Jorge Cavalcante, ex-companheiro da cantora MC Marcelly, foi transferido para o presídio de segurança máxima em Bangu 1. A transferência se deu após o prisioneiro ser flagrado no esgoto da penitenciária onde estava.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, foi realizado um procedimento disciplinar pelo ocorrido com Francimar. A apuração do caso segue em curso.

O empresário foi condenado no ano passado por ter agredido, ameaçado e mantido a MC Marcelly em cárcere privado. De acordo com a funkeira, ele não aceitava o fim do relacionamento que durou11 anos.