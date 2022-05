Homem que incendiou quarto da ex-companheira é capturado em Guaratiba

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande prenderam, nesta segunda-feira (09/05), um homem que incendiou o quarto da ex-companheira. Ele foi capturado em sua residência, no bairro de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a investigação, a vítima relatou que havia terminado o relacionamento com o autor, mas que ele não aceitava a separação. Após uma discussão, o criminoso teria desferido diversos socos contra seu rosto e suas costas.

Além das agressões físicas, o preso também teria ameaçado incendiar a casa da vítima. No dia seguinte, ele levou as ameaças a cabo, tendo ateado fogo ao quarto em que ela estava. A mulher, no entanto, não chegou a se ferir nesta ocasião.