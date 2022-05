Polícia Civil prende integrantes da milícia que atua em Curicica

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta segunda-feira (09/05), dois integrantes da milícia que atua no bairro Curicica, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, os criminosos extorquiam moradores e comerciantes da região.

Os agentes realizaram um monitoramento e prenderam a dupla em flagrante quando deixava uma farmácia que havia acabado de extorquir. Com os presos foram apreendidos três aparelhos de telefone celular e mais de R$ 300,00 em dinheiro.

A ação é parte da FT-1000, a Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos. De acordo com os agentes, um dos presos já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão e respondia em liberdade pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada.