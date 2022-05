Jornalista Jamil Chade, do UOL, recebe ameaças de morte

O jornalista Jamil Chade, do UOL, divulgou, neste domingo (8), que vem recebendo ameaças de morte pelas redes sociais desde o último sábado (7).

O comunicador afirmou que as ameaças se intensificaram após a publicação de um texto que fala sobre o 'ódio como instrumento político nas eleições'. Mensagens do tipo, "espero te ver em alguma geladeira do IML por aí" e "sai na rua aqui malandrão" foram enviadas a Jamil.

"Uma ameaça de morte contra um jornalista é uma ameaça contra a liberdade de imprensa. O objetivo desses ataques é minar o acesso à informação num momento chave para a sobrevivência da democracia no Brasil. Não nos intimidaremos", disse o jornalista.

Ele recebeu o apoio de várias personalidades políticas, como Jandira Feghali, Maria do Rosário, Jean Wyllys, e entidades como Justiça Global e a União Brasileira de Escritores (UBE).