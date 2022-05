Mulher de 31 anos é presa com 3kg de droga no Galeão

Uma mulher foi presa por agentes da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão, da Polícia Federal, com uma carga de cocaína no último final de semana. Ela iria do aeroporto do Rio até Barcelona, na Espanha. Não se sabe se havia mais envolvidos e se ela encontraria alguém no país europeu.

Segundo informações da Polícia Federal, a droga foi descoberta durante uma inspeção de rotina. As malas dos passageiros dos voos são fiscalizadas rotineiramente para evitar situações do tipo. A mala da mulher de 31 anos foi verificada e a droga foi encontrada no forro da que ela teria despachado.

A mulher foi presa em flagrante e irá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Ela afirmou que saiu do Mato Grosso do Sul, onde morava, até o município de Foz do Iguaçu, no Paraná, para chegar ao Galeão, de onde iria para a Espanha. Ainda não se sabe se há mais envolvidos no crime. Ao todo, ela estava com 3kg da droga na mala. Ela está na Superintendência Regional da Polícia Federal e segue à disposição da Justiça.