Cliente atira em funcionário no McDonald's da Taquara

O atendente Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, foi agredido e baleado por um cliente após uma discussão no McDonald’s da Taquara, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (9). A briga teria começado por conta de um cupom de desconto.

A vítima foi alvejada na barriga e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a direção da unidade, seu quadro de saúde é estável.

Segundo amigos de Mateus, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o atirador fez um pedido no drive-thru do estabelecimento e no momento da retirada tentou apresentar um cupom de desconto.

O atendente tentou explicar que o cupom deveria ter sido apresentado no momento do pedido, mas o homem, insatisfeito, quebrou a proteção de acrílico e socou o funcionário no rosto, antes de adentrar a loja e atirar nele.

A PM informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo em um tradicional estabelecimento de fast-food na Estrada dos Bandeirantes, na Taquara, mas quando chegaram o autor do crime já havia deixado o local. A vítima foi socorrida pelos agentes e o caso registrado na 32ªDP (Taquara).

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento. No momento, testemunhas estão sendo ouvidas e as imagens das câmeras de segurança da unidade recolhidas.